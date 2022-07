Giuntoli: "Koulibaly, offerti 6 milioni e futuro in dirigenza, ha preso tempo. Mertens ha rifiutato la proposta, mai parlato con Dybala. Deulofeu? Non c'è stato niente" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, è intervenuto nel corso della prima conferenza stampa di Luciano Spalletti dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Il DS azzurro ha commentato le ultime notizie di mercato, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti al Teatro Comunale di Dimaro.

Ore 19.30 - Inizia la conferenza stampa.

Giuntoli: "Buonasera a tutti, per me è un piacere essere qua. Stasera devo togliere un alone di negatività attorno al Napoli. Ha raggiunto la Champions League dopo due anni. Abbiamo fatto a meno di tanti calciatori altrimenti potevamo paralre di altre cose. La squadra ha dimostrato grande valore, lo farà anche nella prossima stagione. Koulibaly? Non è arrivata alcuna offerta ufficiale da parte di alcun club, ma non nego che Kalidou per noi, per il mister ed il presidente è tanto impprtante e va in scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui, De Laurentiis gli ha fatto una offerta irrinunciabile, gli ha offerto 6 milioni netti per 5 anni senza bonus, offrendogli anche un futuro da dirigente nel club. Si è meritato questa proposta incredibile da parte del presidente. Lui è molto generoso e molto attento ai conti. Siamo passati da stipendi più alti ad una sostenibilità che è una garanzia per un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo gli ha fatto questo tipo di offerta che vale molto. Fabian Ruiz? C'è un rapporto straordinario con lui, è innamorato della città. Per lui non sono arrivate offerte, stiamo parlando con la sua agenzia anche se non abbiamo ancora fatto offerte per il rinnovo. Lui si sta guardando intorno ovviamente, noi stiamo aspettando se decidere se prendere i soldi che ci porterà o fare un'offerta per il rinnovo. Mertens? Non lo gestisco io personalmente il suo rinnovo. Ci confrontiamo tutti. In questo caso c'era già prima di me Aurelio. Hanno parlato a lungo fino a poco tempo fa. Gli ha fatto una proposta importante con uan buona offerta da 5 milioni lordi e 2.5 milioni netti. Dries non ha accettato".

19.41 - Giuntoli: "Con Dybala non abbiamo mai parlato, lo riteniamo fuori portata e non ci abbiamo mai pensato onestamente. Tratta con altri club".

19.43 - Giuntoli: "Meret resta con noi volentieri. Abbiamo trovato un accordo e lo stiamo formalizzando".

19.50 - Giuntoli: "I ragazzi in scadenza hanno dato tutto fino all'ultima gara, da Ospina a Ghoulam, a Malcuit. Li ringrazio per la professionalità. Fabian Ruiz? Andiamo d'amore e d'accordo con lui. Con i sè e con i ma non si va da nessuna parte. Koulibaly ha detto che vuole pensarci e che vuole guardarsi intorno. Tutto qua. Se ci siamo dati una scadenza? Se uno vorrà andare via dovrà portare offerta a breve tempo. Con il campionato che incomincia prima abbiamo bisogno di avere risposte quanto prima. Al 5 di settembre ne abbiamo giocate già 5, ci sono 15 punti in palio. E' una previsione corretta che abbiamo fatto con i nostri calciatori".

19.53 - Giuntoli: "Il presidente ha rapporto con Mertens, in questo momento non so risponderti. Osimhen? Non ci sono offerte, solo rumors e telefonate di interessamento. Abbiamo grandi aspettative su di lui, abbiamo 3 anni di contratto. L'offerta dovrà essere molto importante, al momento non è arrivata. Solo tanti interessamenti telefonici".

19.55 - Giuntoli: "Ospina? Noi volevamo tenerlo ovviamente, abbiamo fatto anche una corte spietata. Lui ha scelto una strada meno tecnica e forse più economica. Noi volevamo confermarlo insieme a Meret. Il mister era molto contento di entrambi, nessun problema".

19.56 - Giuntoli: "Koulibaly alla Juventus? Non c'è stato bisogno perché per noi Koulibaly è incedibile".

19.57 - Giuntoli: "Non c'è un limite per cedere i nostri calciatori, per noi sono tutti incedibili. Limite temporale? Ascolteremo offerte se arrivano il prima possibile, decideremo il da farsi insieme a loro. E' un problema anche per chi compra, ma in questo momento vogliamo confermare chi abbiamo sotto contratto. Speriamo che anche loro vogliano rimanere".

19.59 - Giuntoli: "Novità per Deulofeu e sul portiere di riserva? Non è corretto parlare di portiere di riserva. Stiamo aspettando qualche occasione per il portiere. Deulofeu? Facciamo molte telefonate per informarci, sui giornali viene scritto di tutto. Fondamentalmente non c'è stato niente".

20.02 - Giuntoli: "Offerte per Politano? Sono tutti confermati i nostri calciatori, siamo soddisfatti di tutti. Se qualcuno non è contento vedremo che offerte porterà. Per Politano non è arrivata alcuna offerta ufficiale".

20.05 - Giuntoli: "Andare via a scadenza? C'è questa tendenza. Plsuvalenze? Se scegli giovani che hanno fame c'è margine per rivenderli. Non a livelli top, il valore dei cartellini è sempre minore. Si alza il salario perché i cartellini scendono. Con giovani con salari più bassi i cartellini possono salire di valore".

20.07 - Giuntoli: "Preparazione durante la pausa Mondiali? Stiamo pensando insieme ad altri club a qualcosa, altrimenti si perde di intensità. Alla fine ci voglia il giusto riposo e la giusta intensità negli allenamenti. Questa è la cosa importante e fondamentale, la motivazione dei ragazzi".

20.09 - Giuntoli: "Noi tutti vogliamo e sognamo di fare qualcosa di straordinario. Come ha detto il mister ci sono altre squadre attrezzate. Noi abbiamo il sogno e faremo di tutto per fare il massimo e dobbiamo confrontarci con una realtà difficile. Il nostro obiettivo è la Champions League. Se uno non punta al massimo non raggiunge neanche l'obiettivo concreto. Sirigu? In mezzo a tanti altri può essere una occasione".

20.12 - Giuntoli: "Lavoriamo con il mister per un quarto centrale, stiamo cercando di prendere un calciatore che possa fare quel ruolo. Aspettiamo il mercato".

20.16 - Giuntoli: "Mercato? Siamo contenti dei calciatori che abbiamo".

20.19 - Giuntoli: "Il quarto è un calciatore che si deve scegliere, funzionale.Una opportunità deve essere, non per forza giovane. Dobbiamo fare molta attenzione".

20.21 - Giuntoli: "Come definirei la squadra che abbiamo costruito e che stiamo costruendo?

Ore 20.27 - La conferenza stampa è finita.