Mertens-Koulibaly-Fabian, CdM: due azzurri potrebbero cambiare il mercato, il punto sulle offerte

Calciomercato Napoli - Il Napoli guarda al futuro, tra tre settimane gli azzurri inizieranno la nuova stagione con il raduno del 12 luglio. Tuttavia, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, ci sono delle situazioni da decifrare imposte anche dai contratti che disegnano un orizzonte precario.

“Mertens ha raggiunto quota 100 presenze in Nazionale, è pronto a dare il suo contributo almeno per un’altra stagione. Koulibaly e Fabian Ruiz (in scadenza nel 2023) potrebbero cambiare il mercato, soprattutto lo spagnolo ma al momento non sono pervenute offerte”