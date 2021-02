Mertens ha recuperato? Repubblica: ieri da Dries segnali incoraggianti, spera di aver superato il problema alla caviglia che lo tormenta

Europa League - Un contributo decisivo in Napoli-Granada potrebbe arrivare da Dries Mertens. Come racconta Repubblica, il suo recupero è un piccolo squarcio di serenità nell’emergenza infortuni che ha condizionato il cammino degli azzurri nell’ultimo periodo.

"Il belga spera di aver superato definitivamente il problema alla caviglia che lo tormenta dal 16 dicembre. Il segnale di ieri è stato incoraggiante: si è allenato regolarmente con il gruppo e questo lo avvicina al match contro il Granada. Mertens è comunque fuori da quasi un mese e quindi potrebbe cominciare in panchina per poi subentrare nella ripresa. Altri centravanti non ce ne sono a disposizione"