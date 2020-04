Mertens-De Laurentiis e quel rinnovo a fisarmonica, Cdm: si riavvicinano a Pasqua sui social, con un unico pensiero

Ultime calcio Napoli - «Miss you, my love» ha scritto Dries Mertens. E non è una dichiarazione d’amore alla moglie Kat, con la quale sta trascorrendo le giornate di isolamento in terrazza a palazzo Donn’Anna, tra squat, addominali e videoparty con amici. Piuttosto la voglia di condividere sui social la mancanza, forte, del calcio. L’immagine postata su Istragram dall’attaccante belga buca lo schermo e anche il cuore.

