Il Mattino - Mertens, niente Napoli: trattativa in dirittura d'arrivo con il Marsiglia

Calciomercato Napoli. Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è ufficialmente libero dal contratto con il Napoli. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portate al clamoroso rinnovo in extremis, nonostante sul giocatore ci siano già diverse squadre.

Mertens

Mertens-Marsiglia, trattativa in dirittura

Una su tutte è il Marsiglia che sembra stia per compiere lo scatto decisivo per convincere Mertens. Ecco quanto scritto in merito da Il Mattino: