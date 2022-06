Il Mattino - Svolta Meret, rinnovo ad un passo: sarà lui il titolare! Incontro De Laurentiis-agente per la firma

Notizie Napoli calcio. Non solo Ospina in bilico, anche il futuro di Alex Meret è da definire. Il portiere friulano è in scadenza nel 2023 e chiede garanzie di titolarità per rinnovare il contratto.

Meret rinnovo Napoli

Meret Napoli, rinnovo ad un passo

Garanzie che Meret sembra aver ricevuto. Dopo la fumata nera per la permanenza di Ospina, il Napoli ha deciso di puntare sull'ex Udinese per la prossima stagione. Ecco quanto scritto in merito da Il Mattino: