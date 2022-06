Meret rinnova fino al 2027? Repubblica: ecco cosa trapela dall'entourage

Calciomercato Napoli - Meret rinnoverà fino al 2027? L'edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta cosa trapela dall'entourage del portiere friulano che ha solo un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa scrive Repubblica:

"Il Napoli ha intavolato la trattativa per il rinnovo di contratto, scadenza 2023. C’è la base per prolungare fino al 2027. Non ci sarebbero ostacoli per l’ingaggio, il problema semmai è la considerazione. Meret attende l’investitura definitiva prima di mettere la firma e affidare la sua carriera al progetto Napoli. Il suo entourage è convinto che presto ci sarà il tanto atteso prolungamento, ma soltanto i prossimi giorni potranno chiudere il tormentone sul nuovo titolare. Senza un ripensamento di Ospina, si andrà dritti su Meret che poi sarà affiancato da un secondo esperto"