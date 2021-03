Meret-Ospina i più alternati in Serie A! Tra Juventus e Roma nessuno dei due sostituti ha avuto la garanzia della continuità, le cifre

Napoli Calcio - Quando il c.t. Mancini comunicherà l’elenco dei convocati per l’Europeo di giugno, il nome di Alex Meret non ci sarà. Una condizione determinata anche dalla poca continuità che ha avuto nel Napoli. Con l’avvento di Gattuso in panchina, è stata introdotta l’alternanza tra i portieri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Meret-Ospina i più alternati in Serie A