Meret-Napoli, CorSport annuncia: Alex pronto a togliersi i guanti per firmare il rinnovo con gli azzurri

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alex Meret sarebbe pronto per firmare il prolungamento di contratto con il Napoli. L'estremo difensore ha un contratto in scadenza nel 2023. Con Spalletti diventerà il portiere titolare indiscusso. Quest'anno non ci saranno alternanze tra i pali come nella gestione Gattuso.

MERET PRONTO A RINNOVARE

Il quotidiano scrive sul portiere: "Però l’estate non è ancora cominciata...E Meret, che comincia a sentire più fiducia intorno a sé e dovrebbe uscire da un ballottaggio che qualcosa gli ha sottratto, può cominciare a togliersi i guanti, ma per firmare: il Napoli ne ha voglia".