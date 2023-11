Meret e Mario Rui infortunati, da valutare: si teme un crac per il portoghese

Ultime notizie Napoli - Domani è fissata la ripresa degli allenamenti e anche il gruppo Napoli aspetta la comunicazione ufficiale sul nuovo allenatore da parte del presidente De Laurentiis. Ne parla Repubblica.

La settimana della sosta priva il Napoli di 12 protagonisti ma a Castel Volturno ci sarà Victor Osimhen:

"Sta svolgendo un lavoro personalizzato e continuerà per tutta la settimana. Non è stato convocato dalla Nigeria e avrà il tempo per prepararsi con calma.

Da valutare intanto le condizioni dei due infortunati di domenica: Meret si è fermato durante il riscaldamento per un risentimento al polpaccio e non ha potuto rispondere alla chiamata di Spalletti con l’Italia, Rui ha riportato un colpo all’adduttore: si teme una lesione"