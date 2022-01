Mercoledì nuova mascherina per Osimhen! Il Mattino: Spalletti ha già deciso il suo impiego per il Venezia

Settantasette giorni dopo l’infortunio nella notte di San Siro, l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen si riprenderà la sua bella maglia da titolare. Lo annuncia l'edizione odierna de Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

"Appuntamento a Venezia, con la mascherina nuova che mercoledì il professor Tartaro consegnerà dopo aver eseguito un accertamento clinico. In ogni caso, ha mostrato segnali di progresso atletico. Tutto secondo i piani del suo rientro, che doveva essere graduale. Ovvio che non sia completamente guarito, Spalletti ha già provato Osimhen al suo posto. A questo punto, il Napoli che verrà schierato avrà come tridente Lozano, Osimhen e Insigne, con Zielinski alle spalle e Politano e Mertens pronti a inserirsi nella ripresa"