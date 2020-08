Mercato Napoli, oggi nuovo summit a Capri: Gattuso cambia il suo piano ferie, c'è un caso spinoso da risolvere

Di tutte le trattative di calciomercato Napoli ne hanno parlato ieri a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica

L’allenatore ha deciso di trascorrere le sue vacanze in zona proprio per occuparsi del mercato assieme al presidente e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale oggi ci sarà un nuovo summit. Gattuso era reduce da Positano e adesso si tratterrà un paio di giorni a Capri proprio per mettere a punto i dettagli del nuovo Napoli, da lunedì prossimo a Castel di Sangro. Un caso spinoso da risolvere è proprio Milik. La S.s.c. Napoli ha già preso Osimhen, sarà lui la stella del tridente: l’attaccante sarà protagonista in Abruzzo sin dal primo giorno. Il suo contratto con il Napoli partirà il primo settembre, ma arriverà la deroga dal Lille per anticipare l’avventura di una settimana. Con Mertens e Petagna, lo spazio per Milik si è ridotto e l’ipotesi Roma è diventata forte nelle ultime ore.