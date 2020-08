Genoa a caccia di un centravanti, Faggiano guarda in casa Napoli: piacciono Petagna e Llorente!

Ultime notizie mercato Napoli - Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo del Genoa dopo la sua esperienza a dir poco positiva al Parma, è alla ricerca di un numero nove per puntellare il reparto offensivo. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal quotidiano genovese "Il Secolo XIX", starebbe guardando in casa Napoli (squadra con cui ai tempi del Parma ha chiuso diverse operazioni, da Sepe a Grassi passando per Inglese). Piacciono, infatti, Fernando Llorente ed Andrea Petagna. Dal Belgio è stato invece proposto Landry Dimata, 22 anni, attaccante dell'Anderlecht.

Genoa su Llorente