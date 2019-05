Media spettatori Serie A, il Napoli crolla al 7° posto: la classifica

ULTIME CALCIO NAPOLI - Niente da fare, neanche con l'ultima gara casalinga e un big match come Napoli-Inter: lo stadio San Paolo non si riempie, nemmeno questa volta. Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, saranno appena in 30.000 stasera a Fuorigrotta. Un numero sicuramente in rialzo rispetto ai 19.000 contro l'Atalanta e i 16.000 contro il Cagliari, ma comunque lontani dagli standard dello scorso campionato e dai fasti di un tempo.

SSC Napoli, crolla la media spettatori al San Paolo

Tant'è che la squadra di Aurelio De Laurentiis, con una media di 29.201 spettatori, è crollata addirittura al 7° posto nella classifica per spettatori in Serie A. Inter, Milan e Juventus si piazzano sul podio, Roma, Lazio e Fiorentina sorpassano invece gli azzurri. Carlo Ancelotti dovrà riaccendere la scintilla della passione: sarà questa la sua grande sfida in vista della prossima stagione. L’ambientamento è terminato, la valutazione sulla rosa pure, e ora serve solo un'immediata svolta all'ombra del Vesuvio.