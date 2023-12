Napoli - Mazzata per il Napoli che Mazzarri ha tentato di rianimare con i cambi giocando tutte le fiches dell'attacco senza, peraltro, che tutta questa abbondanza abbia prodotto sostanza. Anzi, è stata la Juve che ha rischiato di mettersi nei guai da sola con alcune palle malamente perse in disimpegno. Il Napoli, più che altro, ha palesato impotente nervosismo e Allegri non ha nemmeno avuto bisogno di scagliare via il cappotto per gestire i minuti finali.