Mauro scarica Cristiano Ronaldo: "Triplice delusione in Champions, tanti gol solo per due scudetti! Anche per lui sarebbe meglio se cambiasse aria"

Ultime calcio Napoli - Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Era la Juve di Ronaldo. Non bastava, come carisma?

«Ronaldo è stato un tentativo straordinario di mettere qualcosa in più a una squadra che aveva fatto due finali di Champions. Ed è andata male soprattutto il primo anno, contro l’Ajax: quella era la stagione in cui Ronaldo poteva essere davvero determinate. Le ultime due sono state ingiudicabili per eccesso di delusione»

E adesso che succede con lui? Riprovarci o separarsi?

«Io direi che anche per lui sarebbe meglio se cambiasse aria. Dopo tre anni in cui ha fatto tantissimi gol che sono serviti solo a vincere, di nuovo, altri due scudetti, dopo la triplice delusione in Champions, sarebbe meglio per lui e per la Juventus se cambiasse aria»