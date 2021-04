Materazzi: "Gattuso? Il Napoli gioca il calcio migliore della Serie A! Io lo chiamo figlioccio, lui padrino. E in Champions vedo peggio la Juventus"

Ultime notizie Napoli - Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino.

Oggi come vede il suo amico Gattuso alla guida del Napoli?

«Come sempre. Come il solito e vero Rino. Già al Milan ha dimostrato di poter togliere il disturbo lasciando tantissimi soldi senza che venisse calpestata la sua dignità. Ha saputo aspettare, ha accettato la chiamata del Napoli e nonostante tutti i problemi che ha avuto in questi due anni ha rilanciato la squadra in un momento difficilissimo e un anno fa ha conquistato la Coppa Italia alla ripresa della stagione».