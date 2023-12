Massa promosso dall'AIA: nessun provvedimento, solo un contentino per il Napoli

Notizie Calcio Napoli - Nessuna bocciatura dopo Napoli-Inter. Anzi: addirittura una promozione. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, la direzione arbitrale di Davide Massa al Maradona è stata avallata dai vertici dell’Aia nelle pagelle degli osservatori.

Napoli-Inter, Massa promosso dall'AIA

Ci sarebbe una spiegazione, del resto, al mancato fischio per il fallo di Lautaro su Lobotka nell’azione del primo goal. Ovvero lo slovacco, poi cinturato, avrebbe comunque già perso del tutto il controllo del pallone nel momento in cui avviene il fallo. Non può più arrivarci ed è per questo che l’arbitro non ha interrotto il gioco.

Promosso inoltre anche sul rigore. Quindi non verrà fermato. E’ chiaro che per evitare il designatore Gianluca Rocchi gli eviterà di dirigere il Napoli per almeno un bel po’, ma nessun provvedimento ufficiale.