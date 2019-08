Marsiglia-Napoli, Repubblica: c'è Elmas, spazio a Milik in attacco. Per Callejon possibile spezzone a centrocampo

Notizie Calcio Napoli - Si torna in campo questa sera, per il Napoli (ore 21, diretta in pay per view su Sky) il Marsiglia promette di essere il più impegnativo confronto dal punto di vista agonistico: contro un avversario più avanti nella preparazione, motivato dai festeggiamenti per i 120 anni del club francese e spinto dalla carica dei 45 mila tifosi attesi al Velodrome, interdetto per giunta ai sostenitori ospiti. Tutta colpa della storica rivalità tra gli ultrà delle due squadre, che costringerà Insigne e compagni a fare i conti per 90’ con un ambiente molto ostile, al di là del valore della formazione guidata dal tecnico portoghese Andrè Villas-Boas.

Marsiglia-Napoli, spazio a Milik in attacco

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica Napoli:

"A Marsiglia si respira dunque una atmosfera da vigilia vera, come se si trattasse di un appuntamento ufficiale e non di un semplice test estivo. Gli azzurri lo hanno intuito al loro arrivo in Francia, dove il pullman con a bordo Ancelotti e i giocatori è stato prudentemente scortato dalle forze dell’ordine nel tragitto tra l’aeroporto e l’hotel che ospita la squadra, con vista panoramica sul Porto Vecchio. Della comitiva non fanno parte gli infortunati Malcuit e Tonelli e il giovane Tutino, vicino alla cessione al Verona. Prima convocazione invece per il nuovo acquisto Eljif Elmas. Contro il Marsiglia potrebbe essere utilizzato di nuovo a centrocampo Callejòn, almeno per uno spezzone di gara. In attacco nuova chance per Milik, che ha bisogno di mettersi in mostra e rischia di essere il più sacrificato per l’abbondanza nel reparto offensivo, con l’arrivo dei rinforzi".