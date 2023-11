Marino: "Tudor è un animale da campo, quando è andato via da Udine ho sofferto! Ai tifosi dico una cosa"

Ultime notizie Napoli - «Tudor, come Conte, è un animale da campo. Il migliore tra quelli disponibili per il Napoli». Il sigillo è di Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese, ai taccuini del Corriere dello Sport.

Intervista Marino

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese, parla del probabile nuovo allenatore del Napoli Igor Tudor:

«Ci separammo a novembre per alcuni contrasti sulla campagna acquisti di gennaio. Non andava esonerato e quando è andato via ho sofferto molto».

Perché Tudor è il migliore tra gli allenatori disponibili per il Napoli?

«Ha una filosofia chiara, carisma, forte personalità e imponenza fisica. Serve tutto questo al Napoli visto all’opera contro l’Empoli e in questi mesi. Tudor può regalare alla squadra cuore, intensità e tattica oltre i moduli. Per lui contano prima di tutto i concetti e la struttura della rosa, le caratteristiche dei singoli giocatori».

Come immagina il rapporto tra Tudor e De Laurentiis?

«Tudor è un animale da campo, è quell’allenatore che può contrastare anche certe prevaricazioni e allo stesso tempo avere carisma nei confronti dei giocatori e del club. In questo non è diverso da Conte, pur avendo una filosofia diversa: non fa entrare tutti nel suo spogliatoio».

Tudor può anche essere l’allenatore in grado di riportare entusiasmo al Maradona?