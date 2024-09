Marchegiani: "Il Napoli è la squadra che può dare più fastidio all’Inter. Hanno fatto um mercato strepitoso"

Luca Marchegiani ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport:

Questo Napoli può insidiare l’Inter? "L’Inter è partita forte e ha confermato le mie aspettative. Sicuramente è migliorata: ha qualche alternativa in più e consapevolezza. Si vede da come approccia e gestisce le partite. L’Inter è davanti a tutte. Il Napoli ha fatto un mercato strepitoso, pur avendo perso il giocatore più forte che aveva. Quando vedremo Gilmour, McTominay e Lukaku al 100%, potrà giocarsela per i primi posti. Probabilmente è quella che può dare più fastidio all’Inter".