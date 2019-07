Repubblica - Spunta la confessione di Manolas: "Voglio vincere qualcosa d'importante, tanti campioni a Napoli"

Ieri sera Kostas Manolas e Lorenzo Insigne sono arrivati nel ritiro di Dimaro, folla gremita ad aspettare i due calciatori azzurri. Il centrale greco è giunto insieme a Lorenzo Insigne in Val Di Sole, sfrecciando immediatamente all'interno dell'Hotel Rosatti dove ha incontrato Carlo Ancelotti per poi affacciarsi sul balcone e salutare i tanti napoletani. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

"E' arrivato per me il momento di provare a vincere qualche cosa d’importante e approdo in una squadra di cui fanno parte tanti campioni, che hanno i miei stessi obiettivi...", ha infatti confessato l'erede di Albiol, che promette di formare con Koulibaly (impegnato nella Coppa d’Africa) una coppia di ferro.

In serata è arrivato anche il saluto di Ancelotti e De Laurentiis, che hanno accolto così il secondo acquisto ufficiale della SSC Napoli.

Manolas prenderà il posto di Raul Albiol nell'undici titolare e andrà a formare con Kalidou Koulibaly una delle coppie difensive centrali più forti ed esplosive d'Europa. Una sicurezza in più per Ancelotti e per tutta la squadra, che quest'anno ambisce ad obiettivi importanti.