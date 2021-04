CdM - Manolas-Koulibaly si preparano a Lukaku...con Osimhen: Victor è il crash-test ideale

Ultime notizie Napoli - La coppia Manolas-Koulibaly nelle partitelle di Castel Volturno si sta allenando in vista dell’Inter fermando Osimhen. Victor è il crash-test per prepararsi a Lukaku, l’ennesimo grande duello per Koulibaly e compagni. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“L’equilibrio ideale non si è mai creato come ai tempi di Albiol, l’armonia della linea alta e aggressiva ha funzionato a tratti. Con Manolas e Koulibaly il Napoli copre meglio il campo, riesce ad accompagnare con più continuità il baricentro alto. Gattuso ha schierato Manolas e Koulibaly soltanto in 17 partite su 43 (il 39,5%) e gli azzurri hanno subito solo 13 gol. I clean-sheet sono 9 su 17, significa che la maggioranza delle partite (52.9%) è finita senza subire reti”