Napoli - Kostas Manolas a Repubblica: "Sono venuto a Napoli per vincere e l’ho scelto perché da 4 anni gioca il migliore calcio in Italia. Peccato solamente per il campionato, troppi punti persi all’inizio: in Champions ritorneremo molto presto, però. Gattuso è super. Parliamo spesso da vicino e al telefono, vive per il calcio. Se non fai tutto bene sono dolori, Rino ti carica come un toro dalla panchina. È preparato, gli auguro una grande carriera"