Manna può rescindere in anticipo con la Juventus per andare al Napoli, Giuntoli svela tutto

Ultime notizie SSC Napoli - Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, appare segnato il futuro del direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna.

Manna lascia la Juventus per il Napoli

Il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna ieri era assente all’Olimpico per Torino-Juventus e sembra essere ormai pronto per il Napoli. «Per Giovanni stiamo parlando con lui, per cercare di capire quale sarà il suo percorso, nel rispetto del nostro club» ha dichiarato il dg Cristiano Giuntoli. Potrebbe esserci una risoluzione anticipata, anche a breve, secondo il quotidiano.