Manna nuovo ds del Napoli, ha trascorso a Torino le prime ore da futuro dirigente: ecco quando la nomina sarà ufficiale

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Manna ha trascorso a Torino, come da copione, le prime ore da futuro dirigente del Napoli secondo l’incoronazione delle indiscrezioni. Ne parla il Corriere dello Sport.

Come racconta il quotidiano odierno, la nomina di Manna a futuro direttore dell’area sportiva del Napoli diventerà ufficiale

“quando comincerà a fare veramente caldo, alla fine del campionato, e così martedì ha assistito all’Allianz al primo atto della semifinale di Coppa Italia, Juventus-Lazio, e ieri s’è occupato dei propri affari. O degli affari suoi, come vi pare. Come se il Napoli non esistesse”