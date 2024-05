Calciomercato Napoli - Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha già trovato l'accordo con un allenatore per portarlo a Napoli la prossima stagione. Occhio a quello che può accadere da un momento all'altro ora a Napoli.

Allenatore Napoli: Manna si muove di persona

Come racconta Il Mattino Giovanni Manna, il ds arrivato martedì, come Meluso, ancora non ha poteri decisionali. Ma ha dalla sua un accordo di massima con Vincenzo Italiano: la sensazione è che il tecnico dei viola sia tra i favoriti.