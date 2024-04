Manna già a lavoro: rinnovo Kvara, sostituto Osimhen e nuovo difensore centrale i primi suoi colpi

Calciomercato Napoli - A lavoro già Giovanni Manna per quello che sarà il futuro del Napoli. Secondo Il Mattino il giovane ds dovrà subito lasciare il segno in determinate trattative:

Una volta risolto il capitolo allenatore, il Napoli dovrà poi pensare al sostituto di Osimhen che ha la valigia pronta e aspetta solo di capire su quale aereo imbarcarla. Arriveranno 120 milioni di euro della clausola e si può pensare di lavorare bene sul mercato, ma di sicuro non ci sarà margine di errore. Kvara resta il punto fermo per la prossima stagione. Dovrà rinnovare al più presto per ritrovare serenità e sentire la fiducia da parte delle società. Poi si penserà alle altre mosse come l'erede di Zielinski, un vice-Di Lorenzo e un difensore centrale per colmare la voragine lasciata dall'addio di Kim. Lo riporta Il Mattino.