Manna e Italiano si sfidano domenica, presto potrebbero lavorare insieme per il Napoli

Calciomercato Napoli - Si giocherà domenica sera Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino. Da una parte Giovanni Manna e dall'altra Vincenzo Italiano, presto entrambi potrebbero lavorare insieme per il Napoli. Fatto sta che la prima uscita di Manna in campionato, dopo che l’indiscrezione del suo accordo con De Laurentiis ha forzato il caveau ed è scappata via in fuga, facendo il giro d’Italia, potrebbe anche passare alla storia come un vaticinio involontario. Manna è già seduto a tavola col Napoli, mentre Italiano è di certo uno dei più seri e autorevoli candidati del menù azzurro della panchina.