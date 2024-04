CorSport - DS Napoli, Manna ha battuto in volata due nomi. ADL si è riservato di definire la posizione di Meluso

Retroscena sul direttore sportivo del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela i due nomi che Giovanni Manna ha battuto in volata per approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Il quotidiano inoltre evidenzia come il presidente si sia riservato di definire la posizione di Mauro Meluso il cui contratto è in scadenza.

Retroscena Giovanni Manna al Napoli

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il direttore sportivo degli azzurri: