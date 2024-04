CorSport - Manna nuovo DS del Napoli: firmerà un triennale con opzione, i dettagli

Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha scelto luii per iniziare la rifondazione del club dopo una stagione davvero deludente sotto tutti i punti di vista. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato ulteriori dettagli per quanto riguarda l'accordo contrattuale che il Napoli e Manna avrebbero raggiunto proprio in queste ore.

Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli

Napoli - De Laurentiis ripartirà dunque da Giovanni Manna, 35 anni originario di Vallo della Lucania, per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo del Napoli. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito all'accordo contrattuale: