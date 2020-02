Mancini: "Il Napoli può ancora giocarsela contro il Barcellona: non sono più extraterrestri. Ancelotti non si discute, in azzurro è stata sfortunato"

Ultimissime Napoli - Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport



A proposito: Ancelotti in Premier è rinato.

"Un allenatore fuoriclasse. Con il Napoli è solo stato sfortunato. I suoi valori non vanno messi in discussione".



Gli azzurri possono eliminare il Barcellona?

"Non siamo più di fronte a una squadra di extraterrestri, ma ha sempre Messi. E Messi giocando male può fare due gol, giocando bene anche quattro. All’andata il Napoli avrebbe meritato qualche cosa in più. Può ancora giocarsela".