Maksimovic tiene in ansia Gattuso? Cronache di Napoli: il ko muscolare rischia di essere più grave del previsto

Nikola Maksimovic tiene in ansia il Napoli. L'infortunio muscolare accusato dal serbo venerdì rischia di essere più grave del previsto, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli.

"Il difensore sarà monitorato a partire da domani dallo staff medico guidato dal dottor Canonico. Un problema delicato che andrà monitorato con attenzione per evitare ulteriori rischi più avanti. Il rischio, ad oggi concreto, è che Maksimovic non sia disponibile per la gara di venerdì al Bentegodi contro il Verona. Così, al suo posto Gattuso potrebbe rilanciare dall'inizio Koulibaly. Probabile che Gattuso decida di non rischiare Maksimovic preservandolo per la sfida di Champions col Barcellona"