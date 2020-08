Maksimovic può partire, Il Mattino: Papastathopoulos e Matvienko i nomi caldi per sostituirlo

Ultime calcio Napoli - Le e vie del mercato si intrecciano: perché è chiaro che se anche Maksimovic dovesse andar via, servirà un altro centrale.

Maksimovic

Come riporta Il Mattino:

"Romero è inseguito da mezza serie A. E anche il sondaggio - nulla di più - per Matvienko, il difensore molto duttile dello Shakhtar va in questa direzione. Come la telefonata di Gattuso a Papastathopoulos. Ovvero cercare un difensore centrale in caso di addio del serbo. L'arrivo di Ramadani, però, può portare un po' di serenità: magari, l'ipotesi di riapertura della trattativa di rinnovo per Maksimovic".