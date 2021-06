Lunedì Spalletti a Napoli? CorSport: ecco come dovrebbe andare la sua prima settimana in città

Napoli - Lunedì Luciano Spalletti dovrebbe incontrare Napoli da nuovo allenatore del Napoli. Lunedì 5 luglio, come racconta il Corriere dello Sport.

“Prima una passeggiata, a seguire la valutazione del posto prescelto per vivere, un giro al centro sportivo di Castel Volturno e via, la presentazione insieme con De Laurentiis. La prossima settimana dovrebbe andare così in attesa del raduno, in calendario lunedì 12 luglio (manca l'ufficialità). I primi due giorni saranno dedicati ai classici test fisici e poi il gruppo il 15 luglio comincerà a lavorare a Dimaro”