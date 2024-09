Ultimissime Calcio Napoli - “Conte non avendo le coppe può concentrarsi sul campionato. E sui nuovi acquisti che potenzieranno la squadra. Lukaku si è presentato alla sua maniera: segnando. E grazie ad allenamenti doppi e dieta intermittente è in forma come non mai”; è quanto si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola.