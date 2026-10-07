Lucca vuole evitare l'addio a gennaio: vuole dimostrare una cosa

Notizie Napoli calcio - Lorenzo Lucca ancora con un futuro in bilico nel Napoli. Dopo il grosso investimento dello scorso anno è stato mandato via a gennaio in prestito e quest'anno la storia può ripetersi per come stanno andando le cose.

Napoli, Lucca vuole evitare un nuovo addio

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e inevitabilmente il futuro di Lucca potrebbe tornare al centro dell'attenzione se il minutaggio continuerà a essere limitato.

L'attaccante ha già vissuto un'esperienza in Premier League senza riuscire a imporsi pienamente e non vorrebbe ripetere lo stesso percorso. La priorità resta il Napoli, ma per convincere Allegri servono risposte concrete.

Contro il Frosinone potrebbe arrivare una delle prime occasioni importanti. Lucca vuole dimostrare di esserci ancora: ora tocca a lui trasformare la fiducia ricevuta in prestazioni e gol.

A Lucca servono i gol

Per Lucca, infatti, come scrive Il Mattino, il problema principale resta proprio il rendimento sotto porta. In questa esperienza al Napoli sono arrivati soltanto due gol tra campionato e Coppa Italia, un bottino inferiore alle aspettative per un giocatore arrivato con il ruolo di vice-Lukaku.

La sosta gli ha permesso di lavorare senza la pressione delle partite e ora potrebbe avere l'occasione di trasformare questo lavoro in una risposta sul campo.

Un gol, un assist o anche una prestazione convincente potrebbero permettergli di lasciarsi alle spalle mesi complicati e rilanciare la propria candidatura.