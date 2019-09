Lozano-Napoli, impatto mostruoso. Gazzetta: ora El Chucky chiede spazio e cambia le gerarchie dell'attacco

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'impatto di Hirving Lozano nella squadra di Ancelotti:

“Dove avrà intenzione di schierarlo Ancelotti? Dietro la prima punta il messicano ha mostrato di saperci fare, ma forse il meglio lo può esprimere partendo dalla fascia. Chi gli farà spazio? Nella testa di Ancelotti non ci sono titolari inamovibili: da Insigne a Mertens, allo stesso Milik, tutti sono in discussione e servirà la capacità di accettare le rotazione e voglia di mettersi in discussione”.