Il Mattino - Napoli al sicuro con Lozano per il dopo Insigne: il Chucky è il futuro

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti riguardo le ultime in casa Napoli sulla crescita di Lozano che è pronto a spiccare definitivamente il volo anche in vista dell'addio di Insigne sulla corsia di sinistra.

Notizie da Il Mattino sul futuro di Lozano con il Napoli:

Hirving Lozano si è trasformato per davvero nella bambola assassina, quella che con due colpi ha messo al tappeto il Bologna. Nella notte del Dall'Ara ha fatto paura, eccome. Chucky, la bambola assassina, il soprannome che si porta dietro da pezzo adesso ha anche una sua valenza in campo. Gran bella notizia per il Napoli e per Luciano Spalletti che sta rimettendo insieme la sua squadra un pezzo alla volta.

Una cosa è certa, il primo rebus da risolvere sarà quello della posizione in campo. Sì, perché fin da quando è arrivato a Napoli non si è mai capito se Lozano sia un attaccante che preferisce giocare a destra o a sinistra nel tridente. Se Lozano è quello che si è visto a Bologna, allora davvero il Napoli può sentirsi al sicuro per il dopo Insigne.