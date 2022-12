Lozano, Anguissa, Olivera, Zielinski e Kim: la data del rientro in azzurro dopo il Mondiale

Napoli Calcio - Vacanze per gli azzurri reduci dalla Coppa del Mondo. Dunque niente ritiro in Turchia per i vari Hirving Lozano, Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Piotr Zielinski e in ultimo Kim Min Jae. Alla fine solo in due hanno superato i gironi con le proprie nazionali, ovvero il centrocampista polacco e il difensore coreano, mentre c'è stata un'eliminazione prematura per tutti gli altri.

Napoli, quando rientrano gli azzurri dopo il Mondiale

Adesso appuntamento a Castel Volturno. Tutti infatti, come riporta Il Mattino, faranno rientro in città massimo entro il 20 dicembre in base al giorno di inizio ferie. L'ultimo sarà proprio Kim che arriverà proprio nel giorno citato.