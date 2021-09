"Lotta con generosità su ogni pallone e segna in versione Arsenio Lupin", le pagelle dei quotidiani su Osimhen dopo Udinese-Napoli

Napoli calcio - Dopo la doppietta di Leicester, Osimhen ieri è andato di nuovo a segno a Udine. Ecco le pagelle dei quotidiani per l'attaccante.

Gazzetta - 7. Terzo gol consecutivo dopo la doppietta di Leicester. Lotta con generosità su ogni pallone.

Corriere dello Sport - 7. La versione Arsenio Lupin non s’era ancora vista. A scanso di equivoci, mette il piedino per l’1-0. E se manca il raddoppio, è per questione di millimetri.

Tuttosport - 7 Spinge in rete da un centimetro, sul pallonetto di Insigne. Bel punto di riferimento offensivo, manca però il poker al 68’ su una bella imbucata di Insigne.

Il Mattino - 6.5 Spinge il pallone a porta vuota sul dolce pallonetto di Insigne arrivando prima di un tentativo disperato di recupero dei difensori dell'Udinese: il primo gol in campionato per il centravanti nigeriano dopo la doppietta firmata a Leicester nel match di esordio di Europa League.