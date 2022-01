"Lorè ci mancherai", Insigne e la reazione al richiamo di alcuni tifosi prima di Juve-Napoli: il retroscena

Napoli calcio - "Lorè, ci mancherai". Un gruppo di tifosi, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha provato ad avere un contatto con Lorenzo Insigne mentre il capitano del Napoli era in auto per entrare al Maradona e raggiungere successivamente la squadra sul bus direzione Torino. Il capitano si è girato al richiamo della folla reagendo.

