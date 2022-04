Infortunio Lobotka, tegola Napoli: ecco quando dovrebbe tornare lo slovacco

Notizie Napoli calcio. In attesa di ulteriori accertamenti che saranno effettuati oggi, non sembra esserci grande ottimismo sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è uscito nella ripresa con la Roma per un problema muscolare, ed ora la sua presenza per le prossime gare (a partire da Empoli) è in forte dubbio.

Lobotka infortunio

Infortunio Lobotka, recupero e aggiornamenti

In attesa degli esami odierni, il Corriere del Mezzogiorno ha anticipato i possibili tempi di recupero: