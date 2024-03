CorSport - Lobotka-Barcellona: il Napoli ha già individuato due nomi per rimpiazzare lo slovacco

Stanislav Lobotka al Barcellona è più di una semplice idea. Joan Laporta, presidente dei blaugrana, ha dichiarato di averne parlato con Deco e che in pratica c'è la volontà di prendere il regista slovacco a patto accadono prima tante cose. De Laurentiis ha intenzione di ascoltare l'eventuale offerta ufficiale del Barça per Lobotka, ma nel frattempo ha già individuato due nomi per rinforzare il Napoli in quella zona di campo. Se partisse Lobotka ci sarebbe un vuoto da colmare tenendo presente che Dendoncker non verrà riscattato ed il destino di Demme è segnato da tempo.

Lobotka al Barcellona

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli sta studiando già due nomi per il dopo Lobotka. Il primo è una vecchia conoscenza della nostra Serie A ovvero Jerdy Schouten. L'olandese ha giocato infatti nel Bologna. Il nome di Schouten è da molto tempo nel database di Castel Volturno. Ve lo avevamo raccontato già nel 2021 quando c'erano stati i primi sondaggi ed anche un'offerta a Jerdy (LEGGI QUI) ma poi il Bologna decise non cederlo agli azzurri. L'altro nome è quello Quinten Timber del Feyenoord.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sui due centrocampisti: