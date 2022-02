Lobotka-Anguissa, chi giocherà titolare Napoli-Inter? CorSport: Spalletti ha pochi dubbi, scelto il titolare

Notizie calcio Napoli - Chi sceglierà Spalletti tra Lobotka e Anguissa contro l'Inter? Oggi il centrocampista camerunense farà il suo primo allenamento a Castel Volturno dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti valuterà le condizioni di Anguissa molto attentamente anche se nella sua testa sembrerebbe già aver deciso chi tra Zambo e Stanislav giocherà dal primo minuto contro la compagine di Simone Inzaghi.

"Oggi, tra l'altro, è un giorno importante: al centro sportivo di Castel Volturno torneranno in gruppo Koulibaly e Anguissa. E per Spalletti si aprirà definitivamente il capitolo formazione: difficile davvero escludere Lobotka in questa fase, e ciò significa che Frank dovrebbe ricominciare dalla panchina"