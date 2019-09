Llorente in campo con il Liverpool? Gazzetta: Ancelotti lo segue con interesse, potrebbe abbattere la forza della difesa dei Reds

«Mi sento con la stessa voglia di un bambino che inizia a giocare, non vedo l’ora di poter aiutare il Napoli e fare gol. In me è ancora presente il ricordo della finale che ho perso a giugno scorso con il Tottenham. Spero mi vada meglio martedì»

Con queste parole si è presentato Fernando Llorente, attaccante spagnolo del Napoli, in sala stampa a Castel Volturno. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un lungo focus all'ex Tottenham, del quale vi proponiamo uno stralcio.

Llorente in campo contro il Liverpool?