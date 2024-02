Liste Serie A e Champions, Demme e Zielinski a rischio: sorpresa Traorè

Diego Demme è rimasto ma il suo futuro è l’esclusione dal campo, con gli allenamenti senza partite fino a fine campionato poiché sarà estromesso anche dalla lista serie A.

Piotr Zielinski

Liste Serie A e Champions, gli esclusi

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, entro mezzanotte va consegnata la lista Champions e queste sono le ultime ore di riflessione ma Zielinski sembra diretto verso l’esclusione dal fascino della Champions, tra i nuovi innesti Traorè è la mezzala di qualità in cui il Napoli ha fiducia. La crescita di Traorè sembra spingerlo verso l’inserimento in lista Champions al posto di Dendoncker che, invece, è parso un po’ appannato riguardo alla condizione fisica. Mazzocchi, Traorè e Ngonge sostituirebbero Zanoli, che occupava uno slot tra i giocatori cresciuti nel vivaio come Gaetano, Elmas, Zielinski e Zerbin.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli