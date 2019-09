Lista Uefa Napoli, Gazzetta: Tonelli il maggior indiziato ad essere escluso

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a disegnare la lista Uefa che oggi il Napoli dovrà consegnare. Il maggior indiziato a stare fuori sembrerebbe Tonelli:

"I movimenti dell’ultima giornata hanno messo chiarezza sulla lista Uefa che il Napoli dovrà presentare stasera per la Champions. Alla fine dovrebbe essere una lista da 24 (il 25° potrà essere solo un portiere o un altro Primavera) e, con le partenze last minute di Chiriches e Verdi, rischia di rimanere escluso dall’elenco solo Tonelli, che dopo aver avuto diversi pretendenti alla fine è rimasto al Napoli. Nella lista che comporrà oggi Ancelotti ci saranno; 3 portieri (Meret, Ospina, Karnezis); 9 difensori (Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Luperto, Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Mario Rui); 5 centrocampisti (Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Gaetano); 7 attaccanti (Insigne, Milik, Mertens, Callejon, Lozano, Llorente, Younes). Dal vivaio sono in tre: Luperto, Gaetano e Insigne. Non più di 4 possono essere gli altri giocatori cresciuti in Italia: Meret, Hysaj, Di Lorenzo e Zielinski. Ecco perché Tonelli sembra dover essere sacrificato. Ma l’ultima parola logicamente tocca all’allenatore".