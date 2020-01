Lista Serie A, bisogna liberare il posto per Lobotka! CorSport: Malcuit e Ghoulam possono essere 'tagliati'

Calciomercato Napoli - Manca un esterno di sinistra, così ha deciso il destino che è intervenuto in maniera massiccia sulla difesa della SSC Napoli e le ha sottratto Ghoulam (ch’è mancino) e Malcuit (ch’è destro ma avrebbe consentito a Hysaj di spostarsi dall’altra parte). L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un breve stralcio al meccanismo della lista dei calciatori che il Napoli potrà utilizzare in Serie A.

"Ci sono già ventisei calciatori in organico (e ce ne possono stare venticinque), bisogna ancora liberare il posto per Lobotka (eventualmente vendendo Younes, che ha proposte dall’Italia mentre il suo management sembra possa scorgere qualche opportunità in Germania, dove tornerebbe con piacere; o «tagliando» proprio uno tra Malcuit e Ghoulam, il primo più del secondo, visto che ne avrà ancora prima di poter ricominciare); e poi bisogna stare nei conti, perché il bilancio non è solo una virtù ma anche un’esigenza da assecondare"