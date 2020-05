Ultime Calcio - Marcello Lippi, ex tecnico di Juventus, Napoli e nazionale, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, nel corso della quale ha affermato a proposito della ripresa del campionato:

"Se rispettiamo i protocolli non capisco perché remore così tenaci. I playoff? Non piacciono a nessuno. La Lazio è da scudetto, la Juve era in crescita e l'Inter può tornare in corsa".